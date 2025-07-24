В Новороссийске на капремонт объекта культурного наследия направят 10 млн рублей

В Новороссийске на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения направят более 10 млн руб. Реставрировать предстоит школу №10 на ул. Гладкова, 3 – ранее в здании располагался военный госпиталь для участников советско-финляндской войны. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком по контракту выступает общеобразовательная школа №21 им. Пушкина в лице директора Елены Афендулиди. Срок окончания работ – до 15 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит заменить кровлю и отмостки по периметру здания.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реконструкцию мусорного полигона в Новороссийске завершат до конца года. В рамках реконструкции запланированы строительство двух участков размещения отходов общей емкостью 225 тыс. т, одного участка компостирования на 70 тыс. т в год и модернизация сортировочного комплекса.