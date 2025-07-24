В Анапе с ПВР остается вывезти 5 тысяч тонн замазученного песка

В Анапе на площадке временного размещения в хуторе Воскресенском осталось вывезти последние 5 тыс. т замазученного песка. Это лишь 3,8% от максимального объема в 130 тыс. т, который накопился здесь в разгар очистных работ после экологического ЧП, сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Весь поступающий на ПВР загрязненный грунт проходит обработку на сортировочной установке «Грохот», где разделяется по степени загрязнения. Песок с минимальным содержанием нефтепродуктов направляют на полигон «Терра-Н» в Новороссийск для использования в строительстве, сильно загрязненные фракции отправляют на специализированные предприятия для утилизации.

В настоящее время ежедневно вывозится около 1 тыс. т грунта. Оставшийся объем — это песок, поступивший после последних выбросов. Грунт от массовых выбросов декабря 2024 — января 2025 годов уже полностью удален с площадки.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадка продолжит работу до полной очистки побережья. В ближайшие полторы недели планируется завершить вывоз основной массы накопленного грунта, однако площадка будет готова принимать новые партии в случае повторных выбросов нефтепродуктов.

14 июля были подписаны необходимые документы для продолжения работы пункта временного размещения. Власти региона намерены максимально оперативно утилизировать новые объемы загрязненного песка, однако сохранение площадки остается необходимостью до полной ликвидации последствий экологического ЧП.