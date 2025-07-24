Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю

В августе Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде перейдет на четырехдневный режим работы. Это связано с сокращением спроса на рынке коммерческого транспорта.

«В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов»,— сказали «Ъ-Приволжье» в пресс-службе автозавода.

По данным пресс-службы, с 21 июля по 3 августа работники предприятия уйдут на ежегодный плановый полностью оплачиваемый корпоративный отпуск. В это время ряд подразделений завода продолжают функционировать согласно графику проводимых работ. В частности, на предприятии проводится модернизация и сервисное обслуживание оборудования. Будет идти монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном производствах.

Переход на четырехдневную рабочую неделю поможет сохранить рабочие места и наладить объем производства соответственно спросу, добавили в пресс-службе. С сентября администрация завода будет менять режим работы производства каждый месяц, отталкиваясь от ситуации на рынке. Если спрос на коммерчески транспорт увеличится, предприятие вернется к пятидневной рабочей неделе.

В марте нижегородская Госинспекция труда узнала о возможном сокращении штата сотрудников или переводе их на неполный рабочий режим. Ведомство предостерегло предприятие от нарушения прав сотрудников. На это администрация автозавода ответила, что все решения принимает с «с соблюдением требований трудового кодекса».

Дария Максимова; Андрей Репин, Нижний Новгород