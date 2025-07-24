Кубанские предприятия за 10 лет в 2,5 раза нарастили отгрузку промпродукции

Объем промышленного производства в Краснодарском крае за последнее десятилетие увеличился в 2,5 раза, превысив 619,8 млрд руб. в денежном выражении. Как сообщили ТАСС в администрации региона, динамика стала результатом применения комплекса мер господдержки и стимулирования бизнеса, ориентированного на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост показателей отмечен практически во всех ключевых отраслях — от машиностроения и металлургии до производства строительных материалов, химической, лесной и легкой промышленности.

По данным Минпромторга РФ, регион занимает третье место в стране по эффективности реализации промышленной политики. Промышленный сектор Кубани насчитывает свыше 13,5 тыс. производств, включая более 300 средних и крупных предприятий, где трудятся порядка 76 тыс. человек. В течение десятилетия доля промышленности в структуре валового регионального продукта увеличилась до 12,8%.

Системное развитие отрасли связано с принятием в 2016 году региональной государственной программы поддержки промышленности. Финансирование этой программы выросло в 257 раз — с 14,4 млн до 3,7 млрд руб. к 2024 году. В рамках программы предусмотрено восемь направлений субсидирования.

Дополнительным источником поддержки реального сектора стал краевой Фонд развития промышленности, объем которого с 2018 года увеличился с 500 млн до 10 млрд руб. За это время предприятия, получившие финансирование фонда, инвестировали более 5,7 млрд руб. и перечислили свыше 11,6 млрд руб. налоговых поступлений. В результате было реализовано более 100 проектов и создано свыше 850 рабочих мест.

В 2025 году в регионе при участии господдержки планируется запуск 23 новых проектов в сферах радиоэлектроники, станко- и машиностроения, а также в медицинской промышленности.

Вячеслав Рыжков