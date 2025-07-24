На Дону при швартовке судна погиб старший механик «Волга-флота»

В Константиновском районе Ростовской области при швартовке теплохода «Капитан Загрядцев» погиб старший механик судоходной компании «Волга-флот», еще один человек получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба государственной инспекции труда Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел 23 июля в 20:40 по московскому времени при отходе судна от причала «Старая Станица». Во время работ оборвался один из швартов. Старший механик получил переломы обеих ног и скончался по дороге в медицинское учреждение. Третий помощник механика также пострадал — у него предварительно диагностирована травма нижней конечности.

«В настоящее время ожидается медицинское заключение о степени тяжести повреждений здоровья третьего помощника механика АО «Волга-флот». Начато расследование группового несчастного случая на производстве»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

Валентина Любашенко