Людмила Балашова переназначена главой Контрольно-счетной палаты Краснодара

Председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Краснодара переназначена Людмила Балашова. Об этом стало известно во время очередного 93-го заседания гордумы Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт КСП Краснодара Фото: официальный сайт КСП Краснодара

Людмила Балашова родилась в 1956 году, в 1978 окончила экономический факультет Кубанского государственного университета. С 1999 по 2010 год она занимала должность заместителя директора департамента финансов администрации Краснодара. После этого госпожу Балашову назначили на должность руководителя КСП краевой столицы.

Людмила Балашова имеет награды от Министерства финансов РФ, департамента финансов администрации Краснодара, ЗСК Краснодарского края и другие.

Алина Зорина