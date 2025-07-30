Формула аромата

За без малого 30 лет компания «Азбука вкуса» превратилась в целую продовольственную экосистему со своими фуд-сервисами, технологиями и даже фермами. Вкусы и специалитеты со всего света здесь представлены высококачественными продуктами в разных «агрегатных состояниях»: сыром, полуфабрикатном, готовом к употреблению, причем по части последнего «Азбука» вполне конкурирует с ресторанными блюдами от шефа. Самое пристальное внимание специалисты компании уделяют не только вкусам, как обещает ее название, но и ароматам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диффузор «Азбука вкуса» Фото: Пресс-служба «Азбука вкуса» Сыр «Азбука вкуса» Фото: Пресс-служба «Азбука вкуса» Следующая фотография 1 / 2 Диффузор «Азбука вкуса» Фото: Пресс-служба «Азбука вкуса» Сыр «Азбука вкуса» Фото: Пресс-служба «Азбука вкуса»

Ароматы — неотъемлемая часть вкусовых ощущений, они усиливают эмоциональный и гастрономический опыт: это азбучная истина, которая стала вполне «Азбучной».

Обоняние активно включается, например, при дегустации сыров: нежный сыр с легким вином напомнит о приятных летних вечерах, вызовет в памяти свежий запах моря. А если хочется уюта и тепла, то идеальным дополнением к терпкому сыру станут пряные ароматы.

В «Азбуке вкуса» представлен широкий ассортимент редких сортов, которые почти не встречаются у других торговых представителей. Твердый швейцарский сыр «Ургевальт» родом из живописного городка Берлмюнстер созревает 55 месяцев. Столь длительный процесс выдержки формирует пикантный, с ореховыми нотками, вкус, а также особую хрустящую текстуру, которую обеспечивают кристаллики кальция на поверхности «Ургевальта». Полутвердый ароматный швейцарский «Тет-де-Муан» («голова монаха») изготавливают из коровьего молока, надоенного в летний период, и выдерживают два с половиной месяца. Подают в виде тонких розочек, нарезанных специальным крутящимся ножом-жиролью. Швейцарский производитель Margot Fromages S.A. поставляет несколько видов сыра: от классического «Грюйера» с выдержкой не менее 20 месяцев до знаменитых «ведьминских» сортов. Речь о сырах Alte Hexe («Старая ведьма») из кантона Санкт-Галлен с плотной гладкой мякотью цвета топленого масла, Junge Hexe («Молодая ведьма») с ярко-оранжевой коркой и древесными нотами (его омывают специальным солевым раствором), Rote Hexe («Красная ведьма») с яркой обсыпкой из сладкой паприки, в его специфическом аромате насыщенные ореховые, фруктовые и цветочные оттенки спорят с запахом домашнего хлеба и погребов.

Твердый сыр «Бельпер Кнолле» российского производства предлагается в варианте с обсыпкой из черного перца или из красной паприки — оба имеют выраженное послевкусие.

Гастрономический опыт дополнит ароматическая линейка от «Азбуки вкуса», которая создаст настроение для правильной винной дегустации, легкого ужина или приятных посиделок на веранде.

Диффузоры и ароматические свечи с деревянным фитилем изготовлены вручную с использованием экологически чистых материалов, растительного воска, натуральных эфирных масел из Франции. Предлагаемая ароматическая гамма, идентичная для диффузоров и свечей, следует за сменой сезонов. А они, в свою очередь, подчинены концепции четырех стихий. Весна — пора пробуждения природы, возделывания почвы, сбора первого урожая, и здесь господствует стихия земли. Лето ассоциируется с легкостью и свежестью, ароматами сочных овощей и спелых фруктов, пикниками на природе — мы оказываемся во власти стихии воздуха и воды. Осенью нас окружают яркие краски, пряные ароматы, насыщенные вкусы, плотные бархатистые текстуры — бал правит стихии огня.

Разным стихиям соответствуют сезонные авторские ароматы. Легкий, бодрящий, беззаботный аромат стихии воздуха раскрывается освежающими нотами цитруса и озона с прохладными цветочными и древесными нюансами. В аромате легкого бриза (стихия воды) звучат ноты смородинового листа и грейпфрута с нежными цветочными аккордами. Совсем скоро летние свежие жизнерадостные парфюмы сменятся теплыми осенними: в них зазвучат ноты кофейных зерен и томленого молока со шлейфом ванили.

Нина Спиридонова