Мединский: перед встречей Зеленского и Путина нужно проработать соглашение

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что перед встречей лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо проработать детали мирного соглашения. Киев предложил организовать саммит до конца августа.

«Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец»,— сказал Владимир Мединский журналистам.

Глава украинской делегации Рустем Умеров после переговоров заявил, что встреча на уровне лидеров «способна разблокировать реальный политический прогресс». Владимир Зеленский говорил, что обсуждение подобного саммита — одна из важнейших задач украинской делегации на встрече с российской стороной. Кремль уже называл подобную встречу преждевременной, пока стороны не согласовали условия мирного соглашения.

Лусине Баласян