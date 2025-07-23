Россия передала Украине список детей, вывезенных из РФ

На прошедших переговорах в Стамбуле российская делегация передала украинской список из 20 детей, вывезенных на Украину из России. Об этом сообщил член российской делегации, замглавы МИДа Михаил Галузин. Россия, добавил он, рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

«Сегодня мы поставили перед украинской стороной вопрос о том, чтобы в Россию были возвращены российские дети, которые остаются на территории Украины либо с территории Украины были вывезены в страны Европейского союза»,— сказал господин Галузин.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия внимательно изучила список из 339 фамилий украинских детей, который предоставил Киев. «Сейчас они все (украинские дети, находящиеся в России.— “Ъ”) под государственным контролем, в достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях», — сказал он во время брифинга после третьего раунда переговоров. Дети вернутся домой, после того как найдутся их родители или родственники, подчеркнул глава делегации.

По словам господина Мединского, в списке Украины 50 фамилий детей, которые якобы находились на территории России, принадлежат взрослым людям.