Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия на переговорах предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн режиме. Группу будут отвечать за военную, политическую и гуманитарную составляющую переговорного процесса. Украина согласилась рассмотреть это предложение.

«Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн»,— рассказал Владимир Мединский журналистам. «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств»,— пояснил он. Украинская делегация этот вопрос не комментировала.

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины, по итогам которых стороны договорились об обмене 1200 военнопленных, передаче украинской стороне 3 тыс. тел военнослужащих. Москва также предложила обменять украинских военных на жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины.

Лусине Баласян