Главные новости за 23 июля. Воронеж, Курск, Тамбов, Липецк
Экологи раскрыли подробности иска об ущербе природе в Воронеже на 24 млрд рублей
Строители курских линий обороны не смогли взыскать с властей 886 млн рублей
Тамбовский облсуд отменил оправдательный приговор экс-главы местной ячейки ЛДПР
В Липецке местный застройщик собирается возвести два дома за 1 млрд
ВС РФ не стал рассматривать жалобу тамбовских властей на взыскание с них 29 млн
Власти оценили расходы на ремонт дома в центре Воронежа после попадания БПЛА
Курский свинокомплекс потребовал с «Альфастрахования» 300 млн по страховке
Воронежские компании заподозрили в картеле при закупках вычислительной техники