Главные новости за 23 июля. Воронеж, Курск, Тамбов, Липецк

Экологи раскрыли подробности иска об ущербе природе в Воронеже на 24 млрд рублей

Строители курских линий обороны не смогли взыскать с властей 886 млн рублей

Тамбовский облсуд отменил оправдательный приговор экс-главы местной ячейки ЛДПР

В Липецке местный застройщик собирается возвести два дома за 1 млрд

ВС РФ не стал рассматривать жалобу тамбовских властей на взыскание с них 29 млн

Власти оценили расходы на ремонт дома в центре Воронежа после попадания БПЛА

Курский свинокомплекс потребовал с «Альфастрахования» 300 млн по страховке

Воронежские компании заподозрили в картеле при закупках вычислительной техники