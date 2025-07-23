Строители курских линий обороны не смогли взыскать с властей 886 млн рублей

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу московского ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина, которое пыталось обжаловать решения первой инстанции по спорам с АО «Корпорация развития Курской области». Компания выступала подрядчиком возведения линий обороны на границе с Украиной. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Подробности разбирательств не разглашаются, так как они рассматриваются в закрытом режиме.

С апреля по октябрь 2024 года ООО «Техимпэкс» подало четыре иска против корпорации с общим объемом требований около 885,7 млн руб. Один из них касался понуждения к исполнению обязательств на 353,4 млн руб., а три других — выплат задолженности и неустоек на 179,2 млн, 277,4 млн и 254,9 млн руб. соответственно. Все иски рассматривались в Арбитражном суде Курской области, который в марте-апреле отказал компании в удовлетворении требований.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, но в 2022-м компания сменила адрес регистрации на офис в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — ярославский бизнесмен Иван Уткин. Он также является собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель» (специализированные строительные работы). По итогам 2024 года выручка «Техимпэкса» составила 524 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Дело связано с контрактом на строительство фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи.

Изначально работы должна была выполнить компания «КТК Сервис», которая забрала аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Эта сумма трактуется следствием как ущерб по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В середине апреля по делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, его бывшего первого заместителя Алексея Дедова и экс-депутата облдумы Максима Васильева. Бывшим чиновникам вменяется мошенничество (ч. 4 ст.159 УК РФ), а бывшему парламентарию — растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обе статьи также предусматривают санкции до десяти лет лишения свободы.

В конце марта Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,1 мрлд руб. с бизнесменов и должностных лиц, участвовавших в строительстве линий обороны. Среди ответчиков были господин Уткин и «Техимпэкс». По мнению надзорного ведомства, указанная сумма была похищена из 19 млрд руб., выделенных на работы из федерального бюджета. Фортификационные сооружения на границе при этом так и не появились.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова