Главные новости за 23 июля. Кавказ

В январе-июне 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Ставропольском крае превысил 1,26 млн кв.м., что составляет 98,5% от годового плана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Объем вложенных инвестиций в развитие Ставропольского края с 2016 по 2024 годы вырос почти на 68% и составил 384 млрд руб. Восемь лет назад этот показатель в денежном выражении составлял 123 млрд руб.

Более 30 млн руб. заработали самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний во втором квартале 2025 года. Сумма почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года — 4,4 млн руб.

В микрорайонах Верхний и Нижний Герхожан в КБР из-за схода селя 700 абонентов остались без доступа к газу и воде.

Минеральные Воды вошли в топ-3 туристических направлений для отдыха среди в 2025 году.

Экспорт кондитерских изделий в Ставропольском крае в первом полугодии 2025 года вырос на 40% — до $31 млн, что соответствует 13 тыс. т сладостей.