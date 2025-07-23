Инвестиционный портфель Ставрополья вырос почти на 68% за 8 лет

Объем вложенных инвестиций в развитие Ставропольского края с 2016 по 2024 год вырос почти на 68% и составил 384 млрд руб. Восемь лет назад этот показатель в денежном выражении составлял 123 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным министра сейчас в крае действует 44 инвестсоглашений на сумму более 124 млрд руб., за счет них край получит более 4,9 тыс. новых рабочих мест.

Для привлечения новых инвесторов правительство региона выделило 157 земельных участков в аренду без проведения торгов. Данная мера позволила увеличить количество рабочих мест до 20 тыс.

Господин Доронин отметил, что на данный момент на ТОСЭР «Невинномысск» развивается 50 резидентов, которые предоставили 12 тыс. рабочих мест. На территориях регпарков работают 20 резидентов, в компаниях которых работают более 2,7 тыс. жителей края.

Лидерами по достижению планового показателя по инвестициям стали Труновский округ — 88,2%, Шпаковский округ — 72,9 %, Кировский округ — 69,1 %.

В планах на 2025 год стоит создание десятого парка в Советском округе. Его площадь составит более 178 га. Территория будет специализироваться на производстве пищевой продукции, логистической отрасли и переработке сельхозтоваров. Для инвесторов предусмотрены преимущества в виде налоговых льгот и инфраструктурных преференций.

Наталья Белоштейн