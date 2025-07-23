На Ставрополье экспорт кондитерских изделий вырос до $31 млн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Экспорт кондитерских изделий в Ставропольском крае в первом полугодии 2025 года вырос на 40% — до $31 млн, что соответствует 13 тыс. т кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Главными импортерами ставропольских кондитерских изделий являются Китай, Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан. Чаще всего в эти страны поставляются конфеты, печенье и шоколад.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за. Объем поставок в зарубежные страны в денежном выражении достиг $117 тыс.

Наталья Белоштейн

Наталья Белоштейн