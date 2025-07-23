На Ставрополье объем введенного жилья составил 98% от плана на 2025 год

В январе-июне 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Ставропольском крае превысил 1,26 млн кв.м., что составляет 98,5% от годового плана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данный показатель складывается из сведений о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов и индивидуального жилищного строительства. Лидирующие позиции по вводу жилья на Ставрополье сохраняются за ИЖС — 823 тыс. кв.м.

Доля введенного жилья в многоквартирных домах оказалась вдвое меньше — 435 тыс. кв.м., при этом рост показателя составил 54,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 2019 года по 2024 год на Ставрополье введено в эксплуатацию 9,2 млн кв. м. жилья.

Наталья Белоштейн