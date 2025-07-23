Минцифры обнаружило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что министерство выявило 56 россиян, на которых оформлено 1,2 млн активных сим-карт.

«Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — подчеркнул господин Шадаев на совещании президента России Владимира Путина.

Глава Минцифры напомнил, что в России действует ограничение по количеству зарегистрированных на человека сим-карт. Соответствующий закон президент подписал в августе 2024 года. Согласно ему, гражданин России может иметь не более 20 сим-карт, а иностранец – не более 10.