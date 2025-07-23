Володин рассказал Путину об итогах весенней сессии в Госдуме

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер представил главе государства доклад об итогах весенней сессии в парламенте.

Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную в 2025 году работу. «Много принято законов — свыше трехсот, по-моему, да? — уточнил президент. — Из них на первом месте по количеству — законы, касающиеся государственного строительства, а затем экономическая политика, бюджет, финансы, налоги» (цитата по сайту Кремля).

Президент также отметил, что сейчас на рассмотрении в нижней палате парламента находится 1125 законопроектов. «Задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством»,— подчеркнул он.

Сегодня в Госдуме прошло финальное заседание сессии. Депутаты отправились на каникулы до сентября.

По итогам полугодия Госдума утвердила штрафы за поиск в интернете экстремистского контента. В области образования были приняты законы о госраспределении платных мест в вузах и о введении специального тестирования для детей мигрантов для приема в школы. Также приняты законы о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде и о продлении срока действия решения военкомата о призыве новобранцев в армию. Законопроект о круглогодичном призыве только внесен в нижнюю палату, депутатам предстоит его рассматривать после каникул.

Какие еще законы Госдума приняла в весеннюю сессию — в материале «Под знаком безопасности»