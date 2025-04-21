Путин продлил срок действия решения о призыве в армию

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию. Ранее такое решение действовало в течение одной призывной кампании (весенней или осенней). Закон увеличил срок до одного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно документу, срок действия решения о призыве будет увеличен, если «оно не было исполнено в срок проведения призыва», и решение будет исполняться в следующие кампании. Также документ изменил организацию призывных комиссий: губернаторы получили право создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Ранее их было положено создавать в каждом муниципальном образовании.

Кроме того, закон освободил от призыва на военную службу некоторые категории граждан, не пребывающих в запасе. В частности, от него освобождены прошедшие военную службу в воинских формированиях ДНР и ЛНР, а также участвовавшие не менее шести месяцев в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Поправки к ст. 27, 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» внесла на рассмотрение в феврале группа депутатов, среди которых глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев (оба — «Единая Россия»). Авторы указывали, что принятие поправок снизит нагрузку на призывные комиссии, сократит траты на проведение призывной кампании и снизит количество случаев обжалования решений военкоматов. Госдума приняла поправки во втором и третьем чтениях 8 апреля.

Полина Мотызлевская