Под знаком безопасности

В среду, 23 июля, состоится последнее пленарное заседание весенней сессии Государственной думы, которая прошла под знаком усиления безопасности. Депутаты занимались вопросами противодействия экстремизму, диверсантам, иноагентам, антироссийски настроенным релокантам, а также кибермошенникам. В числе других знаковых инициатив завершающейся сессии — реформа местного самоуправления и поправки к избирательному законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Государственной думы, 17 июля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Государственной думы, 17 июля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале года была одобрена реформа местного самоуправления (МСУ), принятая в первом чтении еще в 2022-м. Изначально она подразумевала обязательный переход с двухуровневой системы МСУ на одноуровневую, однако в итоге документ был принят с поправкой, позволяющей субъектам решать этот вопрос самостоятельно.

Следом депутаты занялись защитой суверенитета. Был принят ряд законопроектов, ужесточающих законодательство об иностранных агентах: расширен список оснований для наделения этим статусом (за содействие иностранным организациям, действующим против интересов РФ, за вовлечение в подобную деятельность и ее финансирование, за сбор военно-технической информации, которая может быть использована против РФ), запрещена любая просветительская или образовательная работа, введены новые штрафы за невыполнение требований Минюста и возможность заочного привлечения к административной ответственности.

Наконец, прошел первое чтение законопроект об уголовном преследовании иноагентов уже после первой «административки» (сейчас она наступает после двух).

Одобрены поправки, позволяющие выносить приговоры обвиняемым за рубежом по 20 составам — от призывов к беспорядкам до фейках об армии. Также отменена административная преюдиция по статьям о дискредитации армии и призывах к санкциям, если преступления совершены «в корыстных целях» (нарушителям будет грозить конфискация имущества). Кроме того, первое чтение прошли поправки, позволяющие Генпрокуратуре направлять за границу материалы для привлечения к ответственности россиян, скрывающихся там от закона (сейчас это касается только иностранцев).

Белый дом тоже внес свою лепту в борьбу за безопасность. Были приняты правительственные поправки о признании экстремистскими организациями сообществ без юридического лица и на основании приговора одному из участников, об ужесточении наказания за демонстрацию нацистской и иной запрещенной символики, а также об отмене преюдиции за возбуждение ненависти или вражды группой лиц или с пропагандой применения насилия. Кроме того, депутаты одобрили правительственный законопроект о борьбе с кибермошенниками, содержащий около трех десятков мер противодействия, в том числе обязательную маркировку звонков, возможность отказа от рекламных спам-рассылок, запрет госорганам и банкам связываться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод».

Борясь с «чужими», депутаты не забыли поддержать «своих».

Так, был одобрен правительственный законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, участвовавших в отражении украинского вторжения на приграничные территории. 22 июля ожидается третье чтение законопроекта о праве вдов участников спецоперации пользоваться их транспортом до вступления в наследство. При этом рассмотрение поправок о приравнивании гражданских жен погибших бойцов к официальным в праве на выплаты и наследство в последний момент было отложено.

Был принят целый ряд новаций, касающихся избирательного законодательства. Теперь не будут проводиться довыборы депутатов любых уровней в год, предшествующий году основных выборов. Живущие за границей россияне смогут выбирать депутатов Госдумы только по партспискам, а приписка к отдельным одномандатным округам отменяется. Кроме того, законодатели запретили партиям принимать пожертвования не только от иностранных агентов, как это было раньше, но и от учрежденных ими юридических лиц, а также от фигурантов списка террористов и экстремистов. Наконец, был упрощен механизм открытия избирательных счетов.

Тема защиты традиционных ценностей воплотилась в запрете ретуширования религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений.

Во время обсуждения депутаты настойчиво придавали этому вопросу политический смысл. Были взяты под защиту и традиционные ценности в кино: фильмам, которые их дискредитируют, депутаты хотят запретить выдавать прокатные удостоверения. 22 июля этот вопрос будет рассмотрен во втором чтении. В этот же день в окончательном чтении будет рассмотрена инициатива кабмина об освобождении иностранных граждан, приезжающих на работу по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также, как ожидается, законопроект о платформенной экономике.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук напоминает, что в подвешенном состоянии остались публично анонсированный запрет вейпов, ужесточение обращения с бездомными животными и введение госконтроля за видеоиграми. Эксперт также обращает внимание, что под конец сессии появились традиционные «внезапные поправки» — о штрафах за «поиск заведомо экстремистских материалов», которые подверглись критике как со стороны отдельных депутатов, так и со стороны общественников — например, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной (см. “Ъ” от 17 июля). «Госдума в очередной раз показала, что большое количество новых законов зачастую приводит к снижению качества их подготовки и непониманию того, как законы будут работать в реальности»,— считает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова