Путин подписал закон о государственном распределении платных мест в вузах

Президент Владимир Путин подписал закон о государственном распределении платных мест в высших учебных заведениях. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно закону, правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны. Затем Минобрнауки распределит их между вузами на основе выработанных министерством же критериев. Взять льготный образовательный кредит теперь можно будет только для обучения по специальностям, «соответствующим задачам технологического лидерства России», сообщал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Их список также утвердит правительство.

Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. По старым правилам, вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Ректоры учитывают при этом количество преподавателей, инфраструктуру вуза и популярность конкретных профессий у абитуриентов.

Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен на рассмотрение в Госдуму 4 апреля группой из 346 депутатов и 5 сенаторов во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В первом чтении его приняли 6 мая, во втором и третьем — 20 мая.

Полина Мотызлевская