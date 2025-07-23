В Италии сверхлегкий самолет рухнул на проезжую полосу

На трассе Корда Молле близ итальянского города Брешиа сверхлегкий самолет вертикально обрушился на проезжую часть. Два человека, находившихся на борту, погибли, сообщила газета Corriere della Sera.

Самолет потерпел крушение около 13:15 мск. Известно, что вылетал он из провинции Пьяченца, а на борту были владелец летательного аппарата 75-летний адвокат Серджо Равалья и его 50-летняя партнерша Анна Мария де Стефано.

Сразу после падения воздушное судно вспыхнуло. Состоявший из углеродных материалов самолет, как пишет Corriere della Sera, при горении выпускал ядовитый газ, но больше в результате инцидента никто не пострадал. Машины, оказавшиеся в момент аварии на магистрали, не были задеты взрывом.

«Согласно предварительной информации, для этого типа самолётов не существует процедур, которые необходимо соблюдать перед взлётом или во время полёта»,— сообщил госпрокурор Франческо Прете. Установить причину катастрофы, как пишет итальянское издание, будет затруднительно: на сверхлегком самолете не предусмотрен черный ящик. Тем не менее итальянская прокуратура уже возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве.