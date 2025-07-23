Сила стихии

В Кабардино-Балкарии на город Тырныауз вечером 21 июля обрушился селевой поток. Водно-каменная масса устремилась по ущелью реки Герхожан-Су с горных склонов. Селевые массы заблокировали федеральную автомагистраль, соединяющую регион с Эльбрусом и горнолыжным курортом. В фотогалерее «Ъ-Кавказ» — как власти справляются с последствиями ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Селевой поток сошел в городе Тырныауз по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля в 20:50

Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Селевой поток сошел в городе Тырныауз по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля в 20:50

Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии