В Ижевске начнется ремонт подземных переходов около УдГУ
В Ижевске заключен договор с местной строительной компанией на проведение работ по ремонту двух подземных переходов — около Удмуртского государственного университета и в центре города, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram.
Фото: Анастасия Захарова
Как выяснил "Ъ-Удмуртия", ремонтом подземных переходов займется ООО «Строительное управление "Территория"». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контрактов составила 27 млн руб. у перехода около УдГУ и 59,7 млн руб. на ул. Советской.
Подрядчик разрабатывает новую проектно-сметную документацию для перехода на ул. Советской и актуализирует существующую для второго объекта. Строительно-монтажные работы начнутся осенью.
В конце апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что на корректировку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в рамках капремонта подземного перехода около УдГУ не нашли подрядчика.
Так же не был найден подрядчик на разработку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в подземном переходе Советская—Максима Горького в центре Ижевска. Контракт должны были исполнить до конца октября 2025-го.