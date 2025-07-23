В Ижевске начнется ремонт подземных переходов около УдГУ

В Ижевске заключен договор с местной строительной компанией на проведение работ по ремонту двух подземных переходов — около Удмуртского государственного университета и в центре города, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Захарова Фото: Анастасия Захарова

Как выяснил "Ъ-Удмуртия", ремонтом подземных переходов займется ООО «Строительное управление "Территория"». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контрактов составила 27 млн руб. у перехода около УдГУ и 59,7 млн руб. на ул. Советской.

Подрядчик разрабатывает новую проектно-сметную документацию для перехода на ул. Советской и актуализирует существующую для второго объекта. Строительно-монтажные работы начнутся осенью.

В конце апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что на корректировку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в рамках капремонта подземного перехода около УдГУ не нашли подрядчика.

Так же не был найден подрядчик на разработку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в подземном переходе Советская—Максима Горького в центре Ижевска. Контракт должны были исполнить до конца октября 2025-го.