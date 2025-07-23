Растущий спрос на ИИ взвинтил в США цены на электроэнергию

По данным Financial Times, растущий спрос на технологии с использованием искусственного интеллекта и связанный с этим рост потребления электроэнергии привели к тому, что в крупнейшем регионе США взлетели цены на электричество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Издание сообщает, что сетевой оператор PJM, который обслуживает 13 промышленно развитых штатов на востоке и северо-востоке США, а также столицу Вашингтон, зафиксировал в текущем году рост оптовых цен на 22% по сравнению с прошлым годом. Чтобы покрыть растущие запросы потребителей, оператор заплатит поставщикам энергии $16 млрд с июня 2026 по май 2027 год — это на 10% больше, чем годом ранее.

В связи с этим PJM ожидает, что конечные цены для потребителей вырастут до конца года на 1–5%. «Это может быть неприятной новостью для потребителей,— цитирует FT управляющего директора компании ClearView Energy Partners Тимоти Фокса.— Растущие цены на аукционах по продаже энергии приведут к росту конечных цен».

Евгений Хвостик