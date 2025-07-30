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Рецепт от шефа

Чикенбургер с луковым мармеладом и камамбером

Фото: пресс-служба группа «Черкизово»

Ингредиенты:

  • Котлета куриная — 1 шт.
  • Булочка для бургера — 1 шт.
  • Соус гриль — 50 г
  • Салат айсберг — 15 г
  • Огурцы маринованные — 10 г
  • Томат красный — 30 г
  • Камамбер — 30 г
  • Луковый мармелад п/ф — 60 г

Способ приготовления:

Обжариваем булочки на сухой сковороде до получения аппетитного колера и смазываем соусом гриль.

В разогретом до 180°C фритюре обжариваем куриную котлету четыре с половиной минуты, затем откидываем ее на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Выкладываем на нижнюю часть булочки по очереди салат айсберг, нарезанные маринованные огурцы и томат, обжаренную во фритюре куриную котлету, нарезанный сыр камамбер, луковый мармелад и накрываем верхней частью булочки.

Красиво сервируем и подаем!

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