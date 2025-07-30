Рецепт от шефа
Чикенбургер с луковым мармеладом и камамбером
Ингредиенты:
- Котлета куриная — 1 шт.
- Булочка для бургера — 1 шт.
- Соус гриль — 50 г
- Салат айсберг — 15 г
- Огурцы маринованные — 10 г
- Томат красный — 30 г
- Камамбер — 30 г
- Луковый мармелад п/ф — 60 г
Способ приготовления:
Обжариваем булочки на сухой сковороде до получения аппетитного колера и смазываем соусом гриль.
В разогретом до 180°C фритюре обжариваем куриную котлету четыре с половиной минуты, затем откидываем ее на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
Выкладываем на нижнюю часть булочки по очереди салат айсберг, нарезанные маринованные огурцы и томат, обжаренную во фритюре куриную котлету, нарезанный сыр камамбер, луковый мармелад и накрываем верхней частью булочки.
Красиво сервируем и подаем!