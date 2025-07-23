Экс-главе госжилнадзора Башкирии продлили арест до 12 сентября

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского райсуда Уфы, продлившего в начале июля меру пресечения экс-председателю госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артуру Давлетшину. Он останется в уфимском СИЗО №1 до 12 сентября, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы

Как сообщал «Ъ-Уфа», Артура Давлетшина задержали в декабре 2024 года, а вскоре уволили с должности, которую он занимал с сентября 2022 года. Экс-председателю инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

По неофициальной версии, по уголовному делу проходят около 30 человек из числа бывших и действующих сотрудников госкомитета и предполагаемых взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.

Венера Хисамова