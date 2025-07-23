Главу администрации Алагирского района арестовали до сентября

Суд арестовал до 18 сентября главу администрации Алагирского района в Северной Осетии, которого обвиняют в мошенничестве с земельными участками на сумму свыше 10 млн руб. Об этом сообщает СУ СК России по РСО-Алания

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2023 года глава администрации договорился с бывшим кадастровым инженером и двумя мужчинами, один из которых приходится ему родственником. Их целью стало незаконное получение права собственности на имущество в селе Хидикус.

Должностное лицо оформило документы, по которым в собственность сообщников передали два земельных участка общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Ущерб бюджету района составил более 10,1 млн руб.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, посчитав обоснованными доводы о том, что обвиняемый может скрыться, угрожать свидетелям или препятствовать расследованию. Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Северной Осетии — Алании.

Следователи продолжают собирать доказательства и принимают меры для возмещения причиненного ущерба.

Как указано на сайте администрации Алагирского района, должность главы занимает Герман Гагиев. Чиновника в мае 2024 года задержали за превышение полномочий. Глава республики Сергей Меняйло тогда заявил, что речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3 км автодороги Фиагдон—Даргавс.

По версии следствия, 4 августа 2022 года районная администрация выдала разрешение на строительство объекта капитального строительства на переданном в аренду земельном участке площадью более 9 тыс. кв. м. Глава района, якобы зная, что это сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию. Впоследствии земельный участок передали в собственность «по явно заниженной стоимости» в 5896 руб. Ущерб бюджету района оценивается более чем в 5,1 млн руб.

Тат Гаспарян