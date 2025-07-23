В Ярославле расторгли контракт на благоустройства сквера в центре города

Власти Ярославля расторгли контракт с подрядчиком, отвечавшим за благоустройство сквера 950-летия города, сообщает Yarnews. Это уже второй случай за последний год. Сквер, расположенный между проспектами Ленина, Толбухина и улицей Свердлова, остается недостроенным с весны 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В прошлом году процесс согласования проекта затянулся, и до осени подрядчика на объекте не было. В ноябре 2024 года контракт с ООО «Альфа Про» был расторгнут, и объявлено, что работы завершит муниципальное учреждение «Горзеленхозстрой». Однако часть работ была передана частным подрядчикам.

18 июня 2025 года был подписан контракт с индивидуальным предпринимателем Артуром Сулейманяном из Рыбинска на сумму 5,19 млн рублей. Он должен был завершить установку малых архитектурных форм к 12 августа, но к 21 июля работы не начались. В результате контракт был расторгнут, и сквер остался без благоустройства в разгар строительного сезона.

Антон Голицын