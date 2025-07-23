В Приморье заключенные получили новые сроки за поддержку запрещенного АУЕ

Приморский краевой суд признал шестерых местных жителей, находящихся в местах лишения свободы, виновными в организации и участии в деятельности запрещенной экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Фигуранты дела, как установили следствие и суд, поддерживали движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое признано Верховным судом РФ экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

Как пояснили «Ъ» в прокуратуре Приморья, лидером группировки выступил Игорь Смольников, который неоднократно был судим за кражи и угоны автомобилей, а в 2021 году получил 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Согласно приговору суда, в период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года Смольников, находясь в СИЗО, организовал запрещенную ячейку.

«Фигурант также наделил статусами «смотрящих» пятерых заключенных, организовал проведение азартных игр, пополняя так называемый «общак», в том числе и путем вымогательства. Участники группировки также организовывали доставку на территорию следственного изолятора предметов, запрещенных правилами внутреннего распорядка», - говорится в сообщении надзорного ведомства. На других заключенных Смольников и его «подчиненные» оказывали давление.

О проведении в Приморье спецоперации силовых ведомств против сторонников запрещенного движения стало известно в декабре 2021 года. С учетом ранее имевшихся судимостей пятеро «смотрящих» получили от 6 до 24 лет колонии строгого режима. Игорь Смольников также признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). С учетом ранее назначенного наказания он приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Вердикт крайсуда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток