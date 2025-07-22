Главные новости за 22 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Сотрудники территориальных подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, а также по Белгородской области задержаны за передачу информации третьим лицам. Данные сообщали Telegram-каналу Baza.

После взрыва газа в многоквартирном доме Новороссийска, расположенном на Анапском шоссе, повреждена 21 квартира, сильно пострадали три. Три семьи из семи человек, имущество которых пострадало после взрыва, находятся в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск».

За последние 10 лет в Краснодаре зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 35%. Если в 2015 году их насчитывалось 78,7 тыс., то к 2025 году — уже 106,5 тыс.

В Краснодарском крае завершили расследование дела против организованной группы из 31 человека, которая помогла 180 иностранцам незаконно въехать в Россию через фиктивные гостевые приглашения. Участники ОПГ предстанут перед судом.

В первом полугодии 2025 года в Республике Крым зафиксирован рост объемов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Меры реализуются в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и включают микрофинансирование, гарантии, лизинг, субсидии и инфраструктурную поддержку.

Средняя розничная цена клубники в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2025 года достигла 377 руб. за килограмм, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом потребительский спрос на ягоду сократился на 11%.

Краснодарские предприниматели выступили резко против новых правил оформления и размещения вывесок. Словесный конфликт между представителями городской администрации и бизнесменами произошел 22 июля в центре «Платформа» на консультации относительно оформления и размещения вывесок.