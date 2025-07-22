Стоимость килограмма клубники на Кубани за год выросла на треть

Средняя розничная цена клубники в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2025 года достигла 377 руб. за килограмм, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Контур.Маркеат». При этом потребительский спрос на ягоду сократился на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аналогичная динамика зафиксирована и по другим фруктово-ягодным категориям: продажи косточковых культур (персиков, абрикосов, нектаринов) снизились на 25%, несмотря на умеренный рост цен — до 218 руб. за килограмм. Спрос на черешню упал на 17%, а ее средняя цена снизилась на 4%, до 432 руб.

Исключение составил виноград — за год продажи выросли на 13%, при этом килограмм ягоды подорожал на 17%, до 268 руб. Аналитики объясняют это увеличением площади виноградников в России и стабилизацией импорта из Китая, Египта и Индии.

По данным компании, на общероссийском уровне сохраняется тенденция к снижению спроса на сезонные ягоды. Так, малину стали покупать на 35% реже, вишню — на 11%. В отдельных регионах падение продаж по последнему наименованию превысило 30%. В то же время виноград показал прирост спроса на 28% в годовом выражении.

Среди фруктов и ягод наибольший рост цен зафиксирован у черешни — она подорожала на 38%, при этом объем продаж снизился лишь на 5%. Схожую динамику продемонстрировали и косточковые: рост цен составил 13% при умеренном снижении спроса на 3%. Вишня и клубника подорожали соответственно на 26 и 24%.

Самым дорогим продуктом в категории осталась малина: в июне 2025 года 500 г ягоды в среднем по стране стоили 632 руб., тогда как килограмм клубники обходился потребителям в 705 руб.

Среди причин роста цен эксперты называют погодные аномалии, повлиявшие на урожай как в России, так и в странах-экспортерах, а также увеличение затрат на логистику и сопутствующие услуги.

Вячеслав Рыжков