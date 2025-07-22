В Крыму усилили меры поддержки предпринимателей

В первом полугодии 2025 года в Республике Крым зафиксирован рост объемов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. По данным Минэкономразвития региона, меры реализуются в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и включают микрофинансирование, гарантии, лизинг, субсидии и инфраструктурную поддержку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем микрозаймов, выданных МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», составил 571,9 млн руб., что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Максимальный размер займа — 5 млн руб., срок — до пяти лет, ставка — от 1% годовых. АО «Крымский гарантийный фонд» предоставил поручительства, позволившие привлечь 5,95 млрд руб. кредитных средств — в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Региональная лизинговая компания заключила на 50 договоров больше, чем в первом полугодии прошлого года.

С начала 2025 года значительные объемы поддержки были направлены в агропромышленный сектор. Субсидии на общую сумму 1 млрд руб. получили 158 сельхозпроизводителей. Крымский фонд развития промышленности выдал три займа на сумму 60 млн руб., из них два — в рамках программы «Проекты развития», один — по линии поддержки пищевой промышленности.

В рамках социальных контрактов 137 граждан, планирующих начать индивидуальную предпринимательскую деятельность, получили в совокупности 38,4 млн руб. Еще 2,8 млн руб. направлены на поддержку 14 личных подсобных хозяйств.

В числе инфраструктурных проектов — введенный в эксплуатацию индустриальный парк «Феодосия», управляющей компанией которого стала Корпорация развития Республики Крым. С потенциальными резидентами ведется работа по заключению соглашений о намерениях. На 2026 год запланирована реализация проектов по созданию новых индустриальных, агропромышленных и технологических парков.

В министерстве подчеркивают, что рост объемов финансовой и инфраструктурной поддержки свидетельствует о приоритетности задач, связанных с развитием предпринимательства и привлечением инвестиций в экономику региона.

Ранее в министерстве также отмечали, что положительную динамику связывают с масштабной перестройкой системы поддержки бизнеса и активным привлечением инвестиций через механизмы свободной экономической зоны.

Богдан Кобец