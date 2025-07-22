За 10 лет количество субъектов МСП в Краснодаре выросло на треть

За последние 10 лет в Краснодаре зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 35%. Если в 2015 году их насчитывалось 78,7 тыс., то к 2025 году — уже 106,5 тыс., рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На сегодняшний день в секторе малого бизнеса занято порядка 37% работающего населения города. Краснодар входит в пятерку городов-миллионников, лидирующих по количеству предпринимателей, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском.

По словам начальника городского управления инвестиций и развития МСП Василия Литвинова, развитие инфраструктуры поддержки бизнеса осуществляется в рамках региональных программ и при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Предприниматели могут рассчитывать на консультационные и финансовые меры — от грантов и субсидий до предоставления имущества на льготных условиях.

С 2022 года в два с лишним раза увеличилось число самозанятых: с 71 тыс. до почти 160 тыс. человек. Одновременно выросла и налоговая нагрузка, приходящаяся на сектор МСП: если в 2020 году поступления от малого бизнеса составляли 11% доходной части городского бюджета (1,97 млрд руб.), то в 2024 году — уже 23% (8,7 млрд руб.).

Фонд микрофинансирования Краснодарского края с 2015 года предоставил предпринимателям 1 354 займа на сумму 2,6 млрд руб. Объем поддержки стабильно увеличивается: в 2015 году выдано 52 займа на 40 млн руб., в 2024 году — 194 займа на 538 млн руб., в первом полугодии 2025 года — еще 59 займов на 183 млн руб. Кроме того, в распоряжение предпринимателей переданы 22 объекта недвижимости, в том числе семь — в прошлом году.

Вячеслав Рыжков