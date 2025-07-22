Бизнес Краснодара высказал несогласие с новыми требованиями оформления вывесок

Краснодарские предприниматели выступили резко против новых правил оформления и размещения вывесок. Словесный конфликт между представителями городской администрации и бизнесменами произошел 22 июля в центре «Платформа» на консультации относительно оформления и размещения вывесок. Спикерами со стороны мэрии выступили главный архитектор Краснодара Илья Чикаев и замначальника управления муниципального контроля Илья Ковтунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Дарманьян Фото: Софья Дарманьян

Как сообщил корреспондент «Ъ-Кубань», присутствующий на встрече чиновников и предпринимателей, участники бизнес-сферы, в частности, выразили недовольство нормативными требованиями к конструкциям. Господин Ковтунов приводил представителям МСБ примеры «подходящих конструкций», которые должны соответствовать нормативам.

Ведущий специалист городского департамента архитектуры и градостроительства Екатерина Левченко сообщила предпринимателям, что высота конструкций не должна превышать 60 см, вывески должны быть белых и серых цветов, а их размеры — не более 70 процентов от фасада и не более 15 метров. «Первые визуальные признаки — объемные буквы без подложки, высота и цвета. Также по иностранным языкам: если хотите разместить транслитерацию, то, пожалуйста, регистрируйте товарный знак»,— заявила госпожа Левченко.

По мнению предпринимателей, новые требования не смогут привлечь внимание покупателей. Они считают, что Краснодар — столица юга, именно поэтому вывескам «требуется яркость и оригинальность». Кроме того, по словам бизнесменов, в столицу Кубани приезжает много иностранцев, и, если все вывески будут только на русском языке, это создаст определенные проблемы.

Софья Дарманьян