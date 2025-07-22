На Кубани задержали полицейских за передачу данных Telegram-каналу Baza

Сотрудники территориальных подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, а также по Белгородской области задержаны за передачу информации третьим лицам. ТАСС пишет, что данные сообщали Telegram-каналу Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные передавали информацию, которая стала им известна во время исполнения служебных обязанностей. По данным ТАСС, в дальнейшем сведения публиковал Telegram-канал Baza.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Всем участникам противоправной схемы будет дана правовая оценка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области в офисах редакции Telegram-канала Baza провели обыски. Сотрудники полиции и ОМОН также обыскали квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова, после чего его увезли в неизвестном направлении, сообщает сам канал.

Алина Зорина