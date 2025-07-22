На Кубани будут судить участников ОПГ за организацию незаконной миграции

В Краснодарском крае завершили расследование дела против организованной группы из 31 человека, которая помогла 180 иностранцам незаконно въехать в Россию через фиктивные гостевые приглашения. Участники ОПГ предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

32-летний житель Египта и 30 его сообщников из различных регионов страны с июня по ноябрь 2022 года помогли не менее чем 180 иностранным гражданам незаконно въехать на территорию России. Преступники оформляли для иностранцев фиктивные гостевые приглашения.

Значительную часть прибывших в страну нелегальных приезжих депортировали. Местонахождение не менее 30 иностранцев пока устанавливается.

По ходатайству следователя суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в суд. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до семи лет по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

Алина Зорина