Главные новости за 22 июля. Сочи

В местных Telegram-каналах появились сообщения от отдыхающих, которые заявили, что стали свидетелями попадания в море салатно-зеленой жидкости. В мэрии Сочи заявили, что сейчас вода в районе пляжа чистая, а визуальных признаков загрязнения не зафиксировано.

Пешеходная тропа протяженностью 7 км в Хостинском районе Сочи получит статус особо охраняемой природной территории местного значения в рамках программы «Две реки, одно море». В этом году подготовят документы.

В аэропорту Сочи объяснили, что причиной массовых задержек рейсов 22 июля стали ограничения в воздушном пространстве и последствия вчерашних сбоев в работе аэропортов московского авиационного узла. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, обслуживая воздушные суда в порядке очередности.

Оперативный штаб Краснодарского края назвал подделкой распространяемый в социальных сетях документ о временном запрете купания на побережье Сочи из-за загрязнения воды. Такого документа не существует — он отсутствует в официальных базах нормативно-правовых актов страны.

34-летний житель Краснодара обвиняется в убийстве сочинца на набережной в поселке Лазаревском. Между ними произошел конфликт.

По итогам первого полугодия 2025 года Сочи вошел в число лидеров по объему предложения на вторичном рынке жилья, сформировав 2% от общего объема по стране. Средняя стоимость кв. м на курорте достигла 296 тыс. руб., что в 2,16 раза превышает среднюю цену по России — 137 тыс. руб.

Четвертый кассационный суд в третий раз обязал апелляционную инстанцию пересмотреть дело уроженки Омска, обвиняемой в присвоении недвижимости в Сочи на сумму свыше 25 млн руб.