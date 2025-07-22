Оперштаб Кубани опроверг информацию о закрытии пляжей в Сочи

Оперативный штаб Краснодарского края назвал подделкой распространяемый в социальных сетях документ о временном запрете купания на побережье Сочи из-за загрязнения воды. Информация об этом опубликована в Telegram-канале штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фальшивый приказ якобы издало Министерство природных ресурсов России 18 июля 2025 года под номером 247-П «О временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря». По данным оперштаба, такого документа не существует — он отсутствует в официальных базах нормативно-правовых актов страны.

Еще одним доказательством подделки является указание в документе на несуществующего чиновника. Контроль за исполнением приказа якобы возложили на заместителя министра природных ресурсов и экологии А. А. Бондарева, которого нет в структуре ведомства.

В оперштабе подчеркнули, что Роспотребнадзор регулярно исследует прибрежные территории региона от Геленджика до границы с Абхазией, а также участок от поселка Тамань Темрюкского района до Ростовской области. По результатам проверок пляжи и морская вода соответствуют санитарным нормам, отдых и купание разрешены.

Алина Зорина