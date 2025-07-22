В аэропорту Сочи объяснили причины задержек почти 40 рейсов

В аэропорту Сочи объяснили, что причиной массовых задержек рейсов 22 июля стали ограничения в воздушном пространстве и последствия вчерашних сбоев в работе аэропортов московского авиационного узла, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, обслуживая воздушные суда в порядке очередности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во вторник, 22 июля, в аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов на прилет и вылет. По данным онлайн-табло на 09:00 по московскому времени, 16 рейсов не вылетели по расписанию, 21 рейс задержан на прилет, еще пять рейсов отменены. Серьезные отклонения от графика затронули направления в Москву, Псков, Казань, Самару, Тель-Авив, Стамбул, Анталью, Новосибирск, Саратов, Киров, Нижнекамск и Батуми. На прилет также задержаны рейсы из Еревана, Омска, Перми, Ярославля, Тбилиси, Уфы, Чебоксар, Антальи, Самары и других городов.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что объект продолжает работать в штатном режиме, принимая и отправляя воздушные суда в порядке очередности. По состоянию на 09:15 по мск, семь рейсов на вылет были задержаны более чем на два часа. Из них пять — из-за позднего прибытия самолетов из других регионов, еще два — по производственным причинам авиаперевозчиков.

Причиной нарушений графика в Сочи стали ограничения в воздушном пространстве, а также последствия сбоев, произошедших накануне в московских аэропортах. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, которые к утру были сняты, однако повлияли на общее расписание авиакомпаний. В течение дня авиакомпании продолжат стабилизировать расписание полетов.

В аэропорту отметили, что скоплений пассажиров в терминале сейчас не зафиксировано. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются предусмотренные законом услуги: питание, прохладительные напитки, а при необходимости — размещение в гостинице за счет перевозчика.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам уточнять статус рейса у авиакомпании, следить за информацией на электронных табло, официальном сайте аэропорта Сочи.

Мария Удовик