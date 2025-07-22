Терренкур в Сочи станет особо охраняемой территорией

Пешеходная тропа протяженностью 7 км в Хостинском районе Сочи получит статус особо охраняемой природной территории местного значения в рамках программы «Две реки, одно море». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на градоначальника курорта Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Пешеходная тропа от реки Сочи до реки Мацеста войдет в зону особо охраняемых природных территорий нашего курорта. В этом году подготовим все документы»,— отметил мэр.

Руководитель города подчеркнул, что на данной пешеходной тропе запрещены любые строительные работы. На территории терренкура произрастают реликтовые деревья, эндемики и растения, внесенные в Красную книгу.

Маршрут создали в 1935 году. Он начинается у центрального стадиона имени Славы Метревели в устье реки Бзугу и завершается у Мацестинской ротонды в устье реки Мацеста. Тропа пролегает вдоль моря и пересекает ручьи по многочисленным мостикам. Ширина дорожки составляет три метра, на ней расположены 17 лестниц, 21 мост и семь участков с подпорными стенами. На территории терренкура растут 15 видов древесных и 33 вида кустарниковых экзотических пород.

Сейчас в Сочи функционируют девять особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью 27,91 га. Среди них парки Верхний и Нижний Приморский, парк в микрорайоне Макаренко, несколько скверов, партер перед администрацией Центрального района, сад российско-японской дружбы и субтропический сад Кубани.

В 2025 году аналогичный статус планируется присвоить Роще в селе Чемитоквадже, Мамайскому хребту, массиву хвойных деревьев в районе Мамайского лесопарка и зеленой зоне в районе улицы Навагинской.

Мария Удовик