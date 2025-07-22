34-летний житель Краснодара обвиняется в убийстве сочинца на набережной в поселке Лазаревском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 12 июля 2025 года обвиняемый находился на набережной поселка Лазаревское. Там у него произошел конфликт с местным 42-летним мужчиной, во время которого фигурант ударил сочинца кулаком по голове. После этого пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Сейчас нападающий находится под стражей. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы, назначен комплекс необходимых экспертиз. Житель Краснодара обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Алина Зорина