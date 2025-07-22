Квадратный метр в Сочи стоит в 2,2 раза дороже, чем в среднем по России

По итогам первого полугодия 2025 года Сочи вошел в число лидеров по объему предложения на вторичном рынке жилья, сформировав 2% от общего объема по стране. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Недвижимости», средняя стоимость кв. м на курорте достигла 296 тыс. руб., что в 2,16 раза превышает среднюю цену по России — 137 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аналитике платформы, Москва остается самым дорогим рынком — 432 тыс. руб. за кв. м, следом идут Сочи и Санкт-Петербург (230 тыс. руб.). Наиболее доступное жилье зафиксировано в Брянске, Смоленске и Астрахани, где стоимость не превышает 85 тыс. руб. за кв. м.

Объем предложения на вторичном рынке жилья в целом по России сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом количество двухкомнатных квартир в экспозиции выросло на 3%. Наибольший рост предложения зафиксирован в Улан-Удэ (+40%), Омске (+26%) и Смоленске (+15%).

По числу сделок с готовым жильем в первом полугодии лидирует Москва — 52,3 тыс. договоров купли-продажи (+8% к аналогичному периоду прошлого года). В пятерку также вошли Московская область (46,7 тыс.), Санкт-Петербург (34,5 тыс.), Свердловская область (28,9 тыс.) и Краснодарский край (27,3 тыс.). Всего в стране было заключено 739,8 тыс. сделок, что на 9% ниже показателя за I полугодие 2024 года. Одной из причин снижения активности аналитики называют рост ипотечных ставок: доля ипотечных сделок упала до 23% против 34% годом ранее.

В «Авито Недвижимости» отмечают разнонаправленную динамику: рост спроса сохраняется в ряде крупных агломераций и регионов с действующими льготными программами. В компании считают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от монетарной политики ЦБ и поведения ипотечных ставок во втором полугодии.

«Ъ-Сочи» писал, что средневзвешенная стоимость кв. м на первичном рынке элитного жилья на курорте достигла нового исторического максимума — 2,16 млн руб. по итогам первого полугодия 2025 года, что на 4% выше показателя годичной давности и превысило предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. За шесть месяцев на рынке наблюдалась неоднородная динамика: объем предложения вырос до 680 лотов в начале года за счет запуска новых объектов, но к концу второго квартала сократился до 590 лотов из-за технического снятия части апартаментов с продажи.

Мария Удовик