В мэрии Сочи прокомментировали кислотно-зеленую воду на пляже у «Аквалоо»

Информация о сливе неустановленной зеленой жидкости в акваторию Черного моря в районе пляжа между санаторием «Ивушка» и аквапарком «Аквалоо» не подтвердилась. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» представители администрации курорта с места предполагаемого загрязнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения от отдыхающих, которые заявили, что стали свидетелями попадания в море салатно-зеленой жидкости. В мэрии Сочи заявили, что сейчас вода в районе пляжа чистая, а визуальных признаков загрязнения не зафиксировано.

«Вода чистая. Это, скорее всего, фотошоп или кто-то подмешал краситель, который в скором времени вымылся»,— сообщили представители администрации курорта.

Как уточнили в мэрии, купание в акватории безопасно. Перед открытием курортного сезона на всех сочинских пляжах проводится обязательное водолазное обследование дна и очистка акватории от опасных предметов. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю еженедельно исследует пробы морской воды и анализирует состав почв на соответствие санитарным нормам. С начала года выполнено более 1,5 тыс. лабораторных анализов, все они соответствуют установленным требованиям. До конца сезона планируется провести свыше 6 тыс. таких исследований.

Генеральный директор SR Data Игорь Кожелин отметил, что, по данным спутникового мониторинга, после зимнего экологического инцидента в Анапе нефтяные пятна к акватории Сочи и федеральной территории Сириус не приблизились. По его словам, снимки за март и апрель подтверждают чистоту воды и сейчас купание остается безопасным.

На пляжах также продолжается регулярная дезинфекция оборудования, действует система видеонаблюдения и круглосуточное патрулирование. Безопасность обеспечивают 750 сертифицированных матросов-спасателей и сотрудники ГИМС.

Мария Удовик