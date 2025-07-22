Суд третий раз направил дело о мошенничестве на 25 млн в Сочи на пересмотр

Четвертый кассационный суд в третий раз обязал апелляционную инстанцию пересмотреть дело уроженки Омска, обвиняемой в присвоении недвижимости в Сочи на сумму свыше 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка дела обвиняется в незаконном захвате имущества двух пострадавших, используя полученную от них доверенность. Сначала жительница Омска переоформила недвижимость потерпевших на родственников, а затем через договор дарения — на себя.

Центральный районный суд курорта признал фигурантку дела виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком два года.

Краснодарский краевой суд не согласился с квалификацией преступления, отменил приговор и передал материалы прокурору. Кассационная инстанция признала выводы апелляции ошибочными и направила дело на новое рассмотрение.

При повторном разборе краевой суд не только не устранил нарушения норм УПК РФ, но и вынес оправдательный приговор. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил и это решение.

Очередной пересмотр завершился повторным возвратом материалов прокурору, который подал кассационное представление. В нем он указал на необоснованность решения из-за неконкретности обвинения.

Выслушав доводы участников процесса, кассационный суд в третий раз отменил определение апелляции и направил дело на новое рассмотрение. Суд указал, что приведенные апелляционной инстанцией обстоятельства не препятствуют рассмотрению дела по существу.

Мария Удовик