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В Ярославской области сгорело 240 тонн сена

В деревне Холдеево Ростовского округа сгорел сарай для хранения сена. Пожар произошел на площади 500 кв. м, уничтожив 240 тонн сена, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации огня участвовали семь сотрудников МЧС России с двумя единицами техники, а также два добровольца и одна машина из команды «Семибратово». Пострадавших нет.

Сгоревшее сено в Ярославской области

Сгоревшее сено в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сгоревшее сено в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Предварительно установлено, что причиной пожара мог быть поджог. Все материалы переданы в УМВД России по Ярославской области для дальнейшего расследования.

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушения могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Антон Голицын

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