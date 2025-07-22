В Ярославской области сгорело 240 тонн сена

В деревне Холдеево Ростовского округа сгорел сарай для хранения сена. Пожар произошел на площади 500 кв. м, уничтожив 240 тонн сена, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации огня участвовали семь сотрудников МЧС России с двумя единицами техники, а также два добровольца и одна машина из команды «Семибратово». Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревшее сено в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Сгоревшее сено в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Предварительно установлено, что причиной пожара мог быть поджог. Все материалы переданы в УМВД России по Ярославской области для дальнейшего расследования.

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушения могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Антон Голицын