Компания из ОАЭ вышла из капитала «Русснефти»

Зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC вышла из числа акционеров ПАО «Русснефть», сообщила нефтекомпания. OCN International DMCC владела 16,33% обыкновенных акций, или 12,25% уставного капитала. Компания из ОАЭ вошла в число акционеров «Русснефти» после выхода из капитала нефтекомпании структуры швейцарского трейдера Glencore.

В начале июля 16,33% обыкновенных акций «Русснефти» получила Заира Гудаева через ООО «Неолайн Активы». Госпожа Гудаева может быть связана с семьей основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева. В марте она получила контроль в девелоперской ГК А101, которая ранее принадлежала Билану Ужахову — племяннику Михаила Гуцериева.

«Русснефть», по собственным данным, занимает шестое место по добыче нефти в РФ с объемом более 6 млн тонн в год. В 2024 году выручка компании выросла на 25,7%, до 300,11 млрд руб., EBITDA — на 83%, до 74 млрд руб.