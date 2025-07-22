На Кубани прошли обыски в редакции Telegram-канала Baza

В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области в офисах редакции Telegram-канала Baza провели обыски. Сотрудники полиции и ОМОН также обыскали квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова, после чего его увезли в неизвестном направлении, сообщает сам канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Telegram-канале издания рассказали, что коллеги и родственники не могут связаться с главным редактором. После обысков силовики пришли в офис Baza, после чего сотрудники перестали выходить на связь.

На фоне этого пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Во время обыска офисов неназванного Telegram-канала на Кубани и в других регионах изъяли предметы и документы. Сотрудники ведомства выявили факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась изданием. Сейчас устанавливают личности, незаконно передававшие информацию, и их соучастники.

Как сообщает ТАСС, неназванным СК Telegram-каналом является Baza.

Алина Зорина