Губернатор Тюменской области обсудил с Алихановым подготовку к TNF-2025

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Одной из главных тем стала подготовка к промышленно-энергетическому форуму TNF-2025, который запланирован на 15-18 сентября в Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор на встрече с Антоном Алихановым

Фото: Telegram- канал промышленно-энергетического форума TNF Александр Моор на встрече с Антоном Алихановым

Фото: Telegram- канал промышленно-энергетического форума TNF

В этом году ключевая тема форума — «Технологическое лидерство: объединяя усилия». Среди прочего, будет обсуждаться нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», цель которого почти полностью перевести ТЭК на отечественное оборудование к 2030 году.

Минпромторг и Минэнерго проведут на полях TNF совещание по проектам машиностроения для нефтегазовой промышленности. Обсудят создание технологий для шельфовых проектов, нефтегазохимии, бурения и добычи углеводородов.