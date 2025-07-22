Главные новости к утру 22 июля

Адвокат собственников ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян прокомментировал «Ъ» информацию о запрете работы компании и остановке производства антисептика «Мирамистин». По его словам, речи о блокировке работы предприятий не идет: обеспечительные меры, которые наложил на собственников предприятия суд, заключаются запрете распоряжаться имущественными правами.

Министерство обороны предложило с 1 октября 2025 года повысить оклады военнослужащим не на 4,5%, как изначально предлагалось правительственным постановлением, а на 7,6%. Предложение касается окладов по воинским должностям и по воинским званиям.

СКР предъявит экс-замминистра обороны Тимуру Иванову обвинения по двум новым коррупционным эпизодам. Об этом «Ъ» сообщили источник в правоохранительных органах. Первый эпизод связан с получением взятки в 152 млн руб. через заем для ООО «Агрокомплекс «Русское село», второй — со строительством бани за 56 млн руб. для бывшей жены чиновника.

За 2024 год страховые компании выплатили рекордный объем дивидендов — 176 млрд руб., который превысил показатель предшествующего года в полтора раза. Это произошло на фоне стремительного роста чистой прибыли. Вместе с тем эксперты ожидают по итогам нынешнего года дальнейшего роста чистой прибыли, хотя и меньшими темпами.

Представители крупных кикшеринговых компаний за последний год выявили более 50 тыс. случаев использования электросамокатов несовершеннолетними по всей стране, однако не заблокировали их. В регионах также отмечают, что число несовершеннолетних пользователей кикшеринга только растет, несмотря на договоренность операторов блокировать аккаунты, не прошедшие проверку подтверждения возраста.

Американский предприниматель Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, объяснил плохое выступление отца на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня 2024 года тем, что тот перед выходом на сцену принял снотворное Ambien. «Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир. Ему 81 год. Он чертовски устал. Ему дают Ambien, чтобы он мог поспать. (Потом) он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете фар», — сказал Хантер Байден в интервью на YouTube-канале «Channel 5 with Andrew Callaghan».

Национальная разведка США опубликовала более 230 тыс. страниц документов, связанных с убийством американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Опубликованные документы — служебные записки Федерального бюро расследований, сводки Центрального разведывательного управления. Некоторые из документы были оцифрованы впервые.